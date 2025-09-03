Milano 14:18
Madrid: si concentrano le vendite su Unicaja Banco

(Teleborsa) - Retrocede l'istituto finanziario con sede in Spagna, con un ribasso del 2,03%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Unicaja Banco, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Unicaja Banco, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 2,358 Euro. Primo supporto visto a 2,28. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 2,248.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
