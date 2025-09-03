State Street, partnership con Apex Fintech per ampliare offerta nel wealth management

State Street

(Teleborsa) -hanno siglato unache include un investimento di minoranza da parte di State Street in Apex Fintech Solutions. State Street sfrutterà la piattaforma digitale di custodia e clearing di Apex per ampliare la propria offerta di servizi di wealth management per l'industria a livello globale.Apex Fintech Solutions è unache supporta l'infrastruttura per gli investimenti, la custodia digitale, il clearing e l'accesso ai mercati statunitensi, con oltre 200 clienti e 22 milioni di conti di intermediazione che detengono più di 200 miliardi di dollari in asset in tutto il mondo.La partnership tra State Street e Apex offrirà una, completamente digitale, scalabile a livello globale e un'esperienza unica per wealth advisor e piattaforme di wealth management self-directed, così come per i loro clienti in tutto il mondo."In State Street, i nostri clienti istituzionali ci considerano un partner essenziale, capace di fornire servizi e piattaforme di investimento all'avanguardia, dati, competenze e soluzioni che accelerano la performance e i processi decisionali - ha dichiarato John Plansky, Executive Vice President e Head di State Street Wealth Services - Questa partnership con Apexe ci posiziona per fornire lo stesso livello di attenzione ed eccellenza operativa, mettendo a disposizione tecnologia e servizi per gli obiettivi di investimento della crescente clientela globale nel wealth management".