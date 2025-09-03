Milano 17:35
Vimeo annuncia riduzione dell'organico globale del 10%

Finanza
(Teleborsa) - Vimeo, piattaforma statunitense di condivisione video, ha annunciato una riduzione del suo organico a tempo pieno a livello globale di poco meno del 10%. La riduzione dell'organico "rientra nell'impegno dell'azienda per garantire concentrazione ed efficienza", si legge in un filing alla SEC.

La società prevede che l'implementazione della riduzione dell'organico sarà sostanzialmente completata entro la fine del quarto trimestre del 2025. Al 31 dicembre, l'azienda contava 1.102 dipendenti a tempo pieno, di cui 498 al di fuori degli Stati Uniti.

(Foto: freedomtumz | 123RF)
