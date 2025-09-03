Milano 10:05
41.873 +0,35%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 10:05
9.138 +0,23%
Francoforte 10:05
23.580 +0,39%

Wall Street in frazionale ribasso

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,55% sul Dow Jones; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l'S&P-500, che si ferma a 6.416 punti.

Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-0,79%); come pure, in lieve ribasso l'S&P 100 (-0,65%).

Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti beni industriali (-1,06%), informatica (-0,97%) e beni di consumo secondari (-0,95%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Merck (+1,62%), McDonald's (+1,28%), Boeing (+1,10%) e Wal-Mart (+0,89%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Nike, che ha terminato le contrattazioni a -3,46%.

Nvidia scende dell'1,95%.

Calo deciso per Goldman Sachs, che segna un -1,93%.

Sotto pressione Cisco Systems, con un forte ribasso dell'1,87%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Biogen (+5,60%), Take-Two Interactive Software (+3,29%), Ross Stores (+2,79%) e Marvell Technology (+2,76%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Kraft Heinz, che ha archiviato la seduta a -6,97%.

Soffre MercadoLibre, che evidenzia una perdita del 3,77%.

Preda dei venditori Lam Research, con un decremento del 3,12%.

Si concentrano le vendite su Adobe Systems, che soffre un calo del 3,10%.
