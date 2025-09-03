Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,55% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 6.416 punti.Variazioni negative per il(-0,79%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,65%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,06%),(-0,97%) e(-0,95%).Tra i(+1,62%),(+1,28%),(+1,10%) e(+0,89%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,46%.scende dell'1,95%.Calo deciso per, che segna un -1,93%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,87%.(+5,60%),(+3,29%),(+2,79%) e(+2,76%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,97%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,77%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,12%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,10%.