Wall Street in frazionale ribasso

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,55% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l'S&P-500
, che si ferma a 6.416 punti.
Variazioni negative per il Nasdaq 100
(-0,79%); come pure, in lieve ribasso l'S&P 100
(-0,65%).
Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti beni industriali
(-1,06%), informatica
(-0,97%) e beni di consumo secondari
(-0,95%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Merck
(+1,62%), McDonald's
(+1,28%), Boeing
(+1,10%) e Wal-Mart
(+0,89%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Nike
, che ha terminato le contrattazioni a -3,46%. Nvidia
scende dell'1,95%.
Calo deciso per Goldman Sachs
, che segna un -1,93%.
Sotto pressione Cisco Systems
, con un forte ribasso dell'1,87%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Biogen
(+5,60%), Take-Two Interactive Software
(+3,29%), Ross Stores
(+2,79%) e Marvell Technology
(+2,76%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Kraft Heinz
, che ha archiviato la seduta a -6,97%.
Soffre MercadoLibre
, che evidenzia una perdita del 3,77%.
Preda dei venditori Lam Research
, con un decremento del 3,12%.
Si concentrano le vendite su Adobe Systems
, che soffre un calo del 3,10%.