Accordo FS-ERG, Garri (FS Energy): "Passo concreto per approvvigionamento più verde e competitivo"

(Teleborsa) - L'accordo fra ERG ed il Gruppo FS
per la fornitura complessiva di 1,2 TWh di energia rinnovabile è "un passo concreto verso un approvvigionamento più verde e competitivo
per il Gruppo FS, stabilizzando i costi e accelerando la decarbonizzazione dei servizi ferroviari".
E' quanto sottolinea Massimiliano Garri, Presidente di FS Energy
e Chief Technology, Innovation and Digital Officer del Gruppo FS, commentando la sottoscrizione dei tre Power Purchase Agreement (PPA) con ERG.
"È un’intesa di lungo periodo che garantisce energia rinnovabile per una quota rilevante dei fabbisogni
- sottolinea il manager - e si inserisce nella strategia di FS Energy di centralizzare e ottimizzare gli acquisti, a beneficio di passeggeri, imprese e territori". FS Energy
è la nuova realtà del Gruppo, FS che punta a rendere l’approvvigionamento energetico più sostenibile ed economico ed accelerare la decarbonizzazione del Paese. Il Gruppo FS
, primo consumatore di energia elettrica del Paese con circa il 2% della domanda nazionale
, si è porto ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione dei consumi energetici
, che prevedono l'aumento della produzione da fonti rinnovabili e l’installazione di oltre 1 GW di capacità rinnovabile
(circa 1,5 TWh in caso di fotovoltaico) entro il 2029
, pari al 19% di tutti i consumi del Gruppo FS, e di circa 2 GW
(3 TWh in caso di fotovoltaico) entro il 2034
, ovvero il 40% dei consumi.