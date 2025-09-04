Milano 10:09
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 3/09/2025

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 3/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Tecnicamente, l'Euro contro Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 172,993, mentre il supporto più immediato si intravede a 172,049. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 173,937.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
