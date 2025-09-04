Milano 3-set
41.785 0,00%
Nasdaq 3-set
23.415 +0,79%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 3-set
9.178 0,00%
Francoforte 3-set
23.595 0,00%

Borsa: Punta al rialzo Tokyo, in aumento dell'1,23% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta a 42.456,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Punta al rialzo Tokyo, in aumento dell'1,23% alle 04:50
Tokyo lievita dell'1,23% alle 04:50 e scambia in utile a 42.456,16 punti.
Condividi
```