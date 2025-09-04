Chiusura mista per Wall Street, bene il Nasdaq con balzo di Alphabet

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 45.271 punti, mentre, al contrario, l'avanza dello 0,51%, arrivando a 6.448 punti. Buona la prestazione del(+0,79%); con analoga direzione, in rialzo l'(+0,77%)., dopo che un giudice di Washington ha stabilito martedì sera che Google non dovrà vendere il suo browser Chrome, ma dovrà condividere i dati con i concorrenti.Sul, sono diminuite più delle attese il numero di offerte di posti lavoro negli USA a luglio. In calo secondo previsioni gli ordinativi all'industria statunitensi nello stesso mese.Nell'S&P 500, buona la performance dei(+3,76%),(+0,82%) e(+0,43%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,30%),(-0,53%) e(-0,48%).Al top tra i(+3,82%),(+1,62%),(+1,47%) e(+1,13%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,33%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,26%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,11%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,65%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,14%),(+6,22%) e(+3,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,37%. Crolla, con una flessione del 5,95%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,07%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,54%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 62,08K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 71K unità; preced. 104K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -67,2 Mld $; preced. -60,2 Mld $)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 2,9%; preced. -1,8%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 229K unità; preced. 229K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 6,9%)15:45: PMI servizi (atteso 55,4 punti; preced. 55,7 punti).