Chiusura mista per Wall Street, bene il Nasdaq con balzo di Alphabet

(Teleborsa) - Chiusura mista per il listino USA
, con il Dow Jones
che si attesta sui valori della vigilia a 45.271 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
avanza dello 0,51%, arrivando a 6.448 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+0,79%); con analoga direzione, in rialzo l'S&P 100
(+0,77%).Spicca la tecnologia con il balzo di Alphabet
, dopo che un giudice di Washington ha stabilito martedì sera che Google non dovrà vendere il suo browser Chrome, ma dovrà condividere i dati con i concorrenti.
Sul fronte macroeconomico
, sono diminuite più delle attese il numero di offerte di posti lavoro negli USA a luglio. In calo secondo previsioni gli ordinativi all'industria statunitensi nello stesso mese.
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni
(+3,76%), informatica
(+0,82%) e beni di consumo secondari
(+0,43%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti energia
(-2,30%), materiali
(-0,53%) e beni industriali
(-0,48%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Apple
(+3,82%), Wal-Mart
(+1,62%), Salesforce
(+1,47%) e Travelers Company
(+1,13%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Chevron
, che ha terminato le contrattazioni a -2,33%. Sotto pressione American Express
, con un forte ribasso del 2,26%. Soffre Boeing
, che evidenzia una perdita del 2,11%. Preda dei venditori Honeywell International
, con un decremento dell'1,65%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Alphabet
(+9,14%), DexCom
(+6,22%) e Apple
(+3,82%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Dollar Tree
, che ha chiuso a -8,37%. Crolla Intuitive Surgical
, con una flessione del 5,95%. Vendite a piene mani su Diamondback Energy
, che soffre un decremento del 5,07%. Si concentrano le vendite su Marvell Technology
, che soffre un calo del 3,54%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Giovedì 04/09/2025
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 62,08K unità)
14:15 USA
: Occupati ADP (atteso 71K unità; preced. 104K unità)
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -67,2 Mld $; preced. -60,2 Mld $)
14:30 USA
: Produttività, trimestrale (atteso 2,9%; preced. -1,8%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 229K unità; preced. 229K unità)
14:30 USA
: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 6,9%)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 55,4 punti; preced. 55,7 punti).