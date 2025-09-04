Frame AM, ingresso di Christian Zorico come responsabile della strategia Fixed-income

(Teleborsa) -, società indipendente specializzata nella gestione patrimoniale a ritorno assoluto e nella consulenza finanziaria personalizzata, ha annunciato l'come responsabile della strategia di investimento in reddito fisso.Con, Zorico ha ricoperto ruoli strategici in asset manager, hedge fund e istituti bancari. Specializzato in portafogli obbligazionari, ha una forte competenza nella selezione dei titoli e nella gestione del rischio, con un approccio analitico e orientato ai risultati, anche nei contesti di mercato più complessi.Già alla guida delle strategie fixed-income, Zorico ha ricoperto continuativamente ruoli di responsabilità nelle aree di strategia finanziaria e gestione patrimoniale in(Ayaltis, Corner Banca, Timeso Neutral Sicav, Banca Zarattini)"Sono entusiasta di fare il mio ingresso nel team di Frame AM, con cuie che mi consentirà di dare continuità al percorso di successo del prodotto Fixed Income Short Term Yield, una strategia che ho sviluppato con passione e dedizione - afferma Zorico - L'attitudine a selezionare strumenti obbligazionari in grado di offrire del relative value ha permesso di generare nel corso degli anni risultati sopra i benchmark di riferimento in maniera consistente e con una volatilità ridotta".