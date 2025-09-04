Generali Investments, prospettive di mercato favorevoli su Fiducia Europa e risultati USA

(Teleborsa) -Head of Insurance & AM Research, Senior Equity Strategist di Generali Investments, osserva come il, con una probabilità dida parte della Federal Reserve a settembre."Le- spiega l'esperto - nonostante le difficoltà legate alla situazione politica in Francia, grazie anche a unae a. Gli indicatori di volatilità, come l'indice VIX, e l'incertezza politica risultano rassicuranti, con la posizione degli investitori superiore alla media, ma ancora non eccessivamente ottimistica".Le prospettive di mercato, aggiunge Morganti, sono "sostenute dagli, dove i margini sono resilienti e i risultati hanno superato le aspettative del consensus. Si prevede che, nel breve termine, il ritmo degli utili si attenui leggermente, con una ripresa attesa entro la fine dell'anno"."La", prosegue l'analista. "Le nostre previsioni indicano ritorni soddisfacenti nei prossimi 12 mesi, anche sequali valutazioni elevate negli Stati Uniti, pressioni sui rendimenti dei titoli decennali e volatilità legata a eventi macroeconomici globali."Tatticamente, adottiamo una, con preferenze per il settore IT statunitense e una visione di lungo termine favorevole all’Eurozona. Tra i, mantenendo un leggero sovrappeso su Cina e Svizzera nel settore IT. A medio termine, intendiamo diversificare gli investimenti negli Stati Uniti tra l'SPX, aziende legate all'oro, l'innovazione nell'intelligenza artificiale e uranio.In ambito Europeo, "la stagione di reporting del secondo trimestre evidenzia un calo a doppia cifra su base annua degli utili nel settore Energia e nei Consumi (esclusi i servizi). Al contrario, i, tutti con una crescita positiva degli utili per azione su base annua"."Pur mantenendo un orientamento ciclico e un focus sull’esposizione domestica di qualità - conclude Morganti - adottiamo una, grazie a valutazioni convenienti e a una maggiore chiarezza sui dazi commerciali., considerandoli neutrali a causa dei prezzi elevati e delle revisioni al ribasso degli utili. Siamorispetto a quelli di grande capitalizzazione, così come a settori quali Banche, Aerospazio e Difesa, Prodotti da costruzione, Edilizia, Retail alimentare, Assicurazioni, Pharma, Real Estate, Retail, e Semiconduttori. Invece, manteniamo una posizione di underweight su Automobili, Energia, Beni di consumo, Tecnologia avanzata, Media, Trasporti e Utility".