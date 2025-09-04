Giornata all'insegna degli acquisti per i Listini europei

S&P-500

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari. Intanto a Wall Street l'segna un aumento dello 0,39%, dopo che i numeri sul lavoro americano, sotto le attese, stanno alimentando le aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, il primo di quest'anno, nella riunione di metà settembre.Sul fronte macroeconomico, Eurostat ha comunicato che a luglio 2025 il volume del commercio al dettaglio destagionalizzato è diminuito dello 0,5% nell'area euro rispetto a giugno 2025 (peggio del -0,3% atteso) e aumentato del 2,2% su anno (vs +2,4% atteso).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,165. Lieve calo dell', che scende a 3.551,2 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 63,39 dollari per barile, in calo dello 0,91%.Aumenta di poco lo, che si porta a +91 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,57%.avanza dello 0,74%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,42%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,27%. Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,49%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 44.532 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,89%),(+2,50%),(+2,08%) e(+2,08%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,02%.Calo deciso per, che segna un -2,29%: Siena ha superato la soglia minima del 35% nella sua offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) su Piazzetta Cuccia, permettendole il controllo di fatto sulla più importante banca d'affari italiana che detiene anche un rilevante pacchetto in Generali. Intanto, il consiglio di amministrazione diha ribadito che l'offerta "risulta priva di razionale industriale nonché priva di convenienza per gli azionisti di Mediobanca" e che il nuovo corrispettivo non è "di per sé sufficiente, anche alla luce dei rischi di dissinergie e di distruzione di valore che caratterizzano l'offerta, a mutare la precedente valutazione di non congruità e inadeguatezza".Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,21%.Tra i(+6,99%),(+6,26%) e(+6,24%) quest'ultima ha raggiunto il 75,6% di ProSiebenSat al termine dell'OPA. Bene, inoltre,(+2,77%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,19%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,03%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,81%.