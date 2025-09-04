Gruppo Borsa di Stoccarda, prima piattaforma digitale paneuropea per regolamento titoli asset tokenizzati

(Teleborsa) -(Gruppo Borsa di Stoccarda) ha lanciato, la prima piattaforma digitale paneuropea per ilSeturion è: banche, broker, sedi di negoziazione tradizionali e digitali, e piattaforme di tokenizzazione che, grazie alla sua architettura aperta e al design modulare, possono collegarsi facilmente. Seturion rappresenta la prima vera soluzione industriale paneuropea, capace di abbattere le barriere transfrontaliere e unificare il frammentato panorama di regolamento titoli, che oggi ostacola la realizzazione di un mercato dei capitali europeo realmente integrato.Seturion renderà il regolamento delle transazioni in titoli di qualsiasi asset class. La sua soluzione modulare ed unica supporta asset tokenizzati su blockchain pubbliche e private, così come il regolamento delle transazioni in titoli in valuta ufficiale della banca centrale oppure on-chain.La Seturion Settlement Solution è già utilizzata da BX Digital, la piattaforma di negoziazione DLT regolamentata da FINMA (l'Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari) in Svizzera. Nel 2024, la soluzione è stata testata con successo nei trials blockchain svolti dalla BCE che vedevano la presenza di primarie banche europee.Tutte le sedi di negoziazione in Europa possono facilmente collegarsi a Seturion.