Revolut, rumors: punta ad acquistare azioni proprie da investitori per restare privata

(Teleborsa) - Revolut
, app finanziaria globale con oltre 60 milioni di clienti in tutto il mondo, sta progettando una serie di transazioni che le consentirebbero di rimanere non quotata più a lungo,
mantenendo al contempo uno stretto controllo sul suo registro degli azionisti. Lo riferisce Bloomberg, citando fonti vicine alla questione e documenti che ha visionato.
Nelle ultime settimane, la società ha lanciato un'offerta per riacquistare fino al 10% delle sue azioni da investitori
idonei, dando priorità ai primi investitori.
Questa iniziativa si aggiunge a una vendita secondaria
di azioni avviata lunedì
, che consente ai dipendenti attuali di vendere il 20% delle loro azioni a nuovi ed esistenti finanziatori. Revolut è anche in trattative per raccogliere nuovi fondi.Ognuna delle transazioni attribuisce all'azienda un valore diverso
, secondo le fonti di Bloomberg. La vendita secondaria valuterebbe la fintech 75 miliardi di dollari, mentre nel buyback Revolut ha offerto agli investitori la possibilità di incassare la valutazione di 45 miliardi di dollari ricevuta dai finanziatori lo scorso anno.