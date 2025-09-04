Sabaf prevede di chiudere il 2025 con una moderata crescita dei ricavi

Sabaf

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, ha chiuso ildel 2025 connormalizzati pari a 145,7 milioni di euro, superiori dell'1,8% rispetto ai 143,1 milioni di euro del primo semestre 2024 (+2,2% a parità di tassi di cambio). L'normalizzato è stato di 21,3 milioni di euro (14,6% delle vendite), inferiore del 7% rispetto ai 22,9 milioni di euro (16%) del primo semestre 2024. L'normalizzato del periodo è stato di 6,7 milioni di euro (10,1 milioni di euro nel primo semestre 2024).Nel semestre sono stati12,1 milioni di euro (6,2 milioni di euro nel primo semestre 2024 e 14,7 milioni di euro nell'intero esercizio 2024). Per l'intero 2025 il Gruppo prevede di investire circa 18 milioni di euro. Al 30 giugno 2025 l'si è attestato a 79,4 milioni di euro (73,9 milioni di euro al 31 dicembre 2024 e 74,8 milioni di euro al 30 giugno 2024), a fronte di un patrimonio netto consolidato di 156,1 milioni di euro."Nel secondo trimestre, il Gruppo ha migliorato la marginalità operativa, rispetto al primo trimestre, confermando la capacità di generare risultati positivi anche in una fase congiunturale complessa come l'attuale, caratterizzata da andamento sfavorevole dei cambi, incertezza economica internazionale collegata all'applicazione dei dazi e incognite geopolitiche - ha detto l'- In questo scenario, i nuovi prodotti, sviluppati grazie alla strategia di diversificazione dell'offerta attuata dal Gruppo, e gli importanti accordi commerciali con alcuni dei principali player ci permetteranno di incrementare le quote nel mercato di riferimento. Sulla base dell'attuale portafoglio ordini,".NelSabaf prevede una domanda stabile, con volumi inferiori alle medie storiche, condizionati dalla criticità dello scenario politico e macroeconomico internazionale.