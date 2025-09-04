Stelvio hi-tech: la pista olimpica diventa smart

(Teleborsa) - La, tra le discese più iconiche e impegnative al mondo, sicon un cuore tecnologico rinnovato. Con i suoi 3,2 km, mille metri di dislivello e pendenze fino al 60%, è da sempre teatro di sfide leggendarie, resa celebre dalle vittorie di Dominik Paris.Ora la pista cambia volto:. In azione 4 squadre per completare 6,9 km di condotte collegate a 64 generatori di neve, fissi e mobili.La vera rivoluzione è la: un solo telefono basterà per attivare i sistemi, senza più quadri manuali. Una soluzione dinamica e sostenibile che proietta la Stelvio, spesso definita "la Scala degli sport invernali", in un futuro fatto di sport, innovazione e attrattività internazionale.