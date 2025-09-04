USA, stoccaggi gas ultima settimana +55 BCF

(Teleborsa) - Salgono gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'(EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 29 agosto 2025 sono risultati in aumento di 55 BCF (billion cubic feet) contro attese per una crescita di 54 BCF.La settimana prima si era registrato un aumento di 18 BCF.Lesi sono dunque portate a 3.272 miliardi di piedi cubici, risultando in calo del 2,2% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.345) e in crescita del 5,6% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.099 BCF.