Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 18:31
23.486 +0,30%
Dow Jones 18:31
45.477 +0,45%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 29 agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 29 agosto
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 29 agosto su base settimanale (WoW) 55 Mld piedi cubi, in aumento rispetto al precedente 18 Mld piedi cubi (la previsione era 54 Mld piedi cubi).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
```