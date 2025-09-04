Wall Street cauta. Fed verso taglio tassi dopo numeri sul lavoro

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street, dopo che i numeri sul lavoro americano, sotto le attese, stanno alimentando le aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve
, il primo di quest'anno, nella riunione di metà settembre.
A tal proposito, gli occhi degli investitori restano rivolti al rapporto sull’occupazione
, di agosto, in uscita domani, venerdì 5 settembre.
Il Job Report dovrebbe segnalare un aumento degli occupati del settore non agricolo di 74mila unità, poco variati rispetto alle 73mila del mese di luglio. Si prevede anche che il tasso di disoccupazione salirà al 4,3% dal 4,2% di luglio.
Anche il Beige Book
della Fed, pubblicato ieri sera, ha confermato un rallentamento del mercato del lavoro, segnalando che ben sette distretti hanno rilevato che le aziende sono riluttanti ad assumere lavoratori a causa della domanda più debole o dell'incertezza sui dazi, quest'ultimo altro tema sotto la lente degli investitori.
L'occupazione nel settore privato statunitense
ha registrato un dato positivo, ad agosto, ma inferiore alle attese, secondo quanto rivelato dal rapporto mensile redatto da Automatic Data Processing
(Adp), l'agenzia che si occupa di preparare le buste paga. Sempre negli Stati Uniti, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione
, è aumentato più del previsto.
Nel frattempo, sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones
che si attesta a 45.294 punti; sulla stessa linea l'S&P-500
che rimane a 6.460 punti. Senza direzione il Nasdaq 100
(+0,1%); con analoga direzione, pressoché invariato l'S&P 100
(+0,17%).