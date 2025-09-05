Milano 9:07
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 4/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 173,25, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 172,2. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 174,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
