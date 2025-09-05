Milano 10:55
Giappone, spese famiglie luglio +1,7% su mese

(Teleborsa) - La spesa media mensile per consumi per nucleo familiare a luglio 2025 è stata di 305.694 yen, e dell'1,4% (+5,1% in termini nominali) rispetto all'anno precedente, rispetto al +1,3% di giugno e contro il +2,2% atteso.

Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico, secondo cui il dato su base mensile si attesta al +1,7%, dopo il -5,2% del mese precedente e contro il +1,3% previsto dal consensus.

Il reddito medio mensile per nucleo familiare si è attestato a 701.283 yen, in calo del 2,5% in termini reali rispetto all'anno precedente (+1,0% in termini nominali).
