Londra: risultato positivo per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Berkeley Group Holdings
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Berkeley Group Holdings
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 36,97 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 37,95, mentre il primo supporto è stimato a 35,99.
