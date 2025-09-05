Milano 11:25
Londra: risultato positivo per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Berkeley Group Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di Berkeley Group Holdings ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 36,97 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 37,95, mentre il primo supporto è stimato a 35,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
