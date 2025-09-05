MFE, titoli in rally. Assist da analisti

A

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i titoli MFE (ex Mediaset), sia di classe(+2,2%) sia di classe(+2,5%), trovando assist dagli analisti.In particolare, l'ufficio studi diha alzato il target price su MFE A a 4,4 euro dai 3,70 indicati in precedenza, mentre su MFE B ha fissato il prezzo a 5,90 euro dai 5 precedenti. Confermato per entrambi il giudizio "buy".Gli analisti dihanno ritoccato all'insù la raccomandazione da "hold" a "buy" per tutte e due le azioni MFE di classe A e di classe B, alzando il target di prezzo, rispettivamente, a 5 euro da 3,80 e a 6,20 euro da 4,70.