Piazza Affari: andamento rialzista per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Avanza la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, che guadagna bene, con una variazione del 2,27%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alerion Clean Power
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alerion Clean Power
rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Alerion Clean Power
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 18,57 Euro con area di resistenza individuata a quota 19,25. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 18,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)