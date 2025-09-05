Piazza Affari cauta prima delle buste paga USA. Vola STM, male Moncler

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
. I deboli acquisti interessano anche il FTSE MIB
, con gli investitori che aspettano l'uscita dei dati mensili sull'occupazione negli Stati Uniti
, un dato decisivo per la Fed. Il consensus prevede che le buste paga non agricole di agosto raggiungeranno quota 75.000, sostanzialmente in linea con quelle di luglio, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe aumentare al 4,3% dal 4,2% di luglio e le retribuzioni orarie medie cresceranno del 3,7% su base annua, segnando un leggero rallentamento dal 3,9%. Nella riunione del 16-17 settembre, la Fed molto probabilmente riprenderà il suo ciclo di tagli dei tassi
dopo nove mesi di status quo.
Sul fronte macroeconomico, gli ordini industriali tedeschi sono inaspettatamente diminuiti
a luglio, con un calo del 2,9% rispetto al mese precedente, su base destagionalizzata e corretta per il calendario. Sono aumentate
più delle attese in quasi tutte le letture le vendite al dettaglio in Regno Unito a luglio. Nell'Eurozona, il PIL del secondo trimestre è aumentato
dello 0,1% nell'area euro, secondo la stima finale de Eurostat (+1,5% su base tendenziale), mentre il numero di occupati è aumentato
dello 0,1% (+0,6% su base tendenziale).
Tra gli annunci societari
arrivati in mattinata, gli azionisti di Orsted
hanno approvato
l'aumento di capitale dopo un nuovo profit warning, Ashmore
ha segnalato
AUM in leggero calo a 47,6 miliardi di dollari ma con deflussi in rallentamento e Peel Hunt
ha previsto
risultati annuali superiori alle aspettative del mercato.
Guardando all'Italia, nel settore del risparmio gestito Banca Generali
ha registrato
una raccolta netta ad agosto pari a 471 milioni di euro con un riposizionamento verso il gestito, mentre Fineco
ha messo a segno
una raccolta netta di 842 milioni di euro con nuovi clienti in crescita del 20%.
L'Euro / Dollaro USA
prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,29%. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Perde terreno il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 63,03 dollari per barile, con un calo dello 0,71%.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +92 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,54%. Nello scenario borsistico europeo
bilancio positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,22%, sostanzialmente tonico Londra
, che registra una plusvalenza dello 0,33%, e guadagno moderato per Parigi
, che avanza dello 0,27%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano
, con il FTSE MIB
che si attesta a 42.072 punti, mentre, al contrario, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 44.624 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,39%); con analoga direzione, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,61%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo STMicroelectronics
(+4,76%, con la promozione di Exane BNP Paribas), Interpump
(+2,27%), Pirelli
(+1,82%) e Stellantis
(+1,56%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler
, che prosegue le contrattazioni a -2,57%. Piccola perdita per Banca Popolare di Sondrio
, che scambia con un -0,77%. Tentenna Recordati
, che cede lo 0,74%. Sostanzialmente debole Saipem
, che registra una flessione dello 0,72%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Sanlorenzo
(+3,24%), Piaggio
(+3,13%), Technoprobe
(+3,13%) e Comer Industries
(+2,66%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su BFF Bank
, che continua la seduta con -1,89%. D'Amico
scende dell'1,86%. Calo deciso per SOL
, che segna un -1,68%. Sotto pressione NewPrinces
, con un forte ribasso dell'1,68%.