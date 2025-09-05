Pioggia di acquisti a Wall Street con focus sul mercato del lavoro

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA
, che porta a casa un guadagno dello 0,77% sul Dow Jones
, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l'S&P-500
, che termina la giornata in aumento dello 0,83% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In rialzo il Nasdaq 100
(+0,93%); sulla stessa tendenza, sale l'S&P 100
(+0,84%).
Gli acquisti sull'azionario USA sono arrivato nonostante i dati ADP sulle buste paga private siano stati più deboli del previsto
. Gli investitori sperano che il dato supporti la tesi della Federal Reserve di procedere con un taglio dei tassi previsto nella riunione di settembre. Il rapporto del Dipartimento del Lavoro sulle buste paga non agricole di venerdì avrà un peso maggiore rispetto al dato sulle buste paga private. Beni di consumo secondari
(+2,25%), telecomunicazioni
(+1,12%) e beni industriali
(+1,09%) in buona luce sul listino S&P 500.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Amazon
(+4,29%), Goldman Sachs
(+2,51%), 3M
(+2,32%) e American Express
(+2,14%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Salesforce
, che ha terminato le contrattazioni a -4,85%. Tentenna Amgen
, con un modesto ribasso dell'1,32%. Giornata fiacca per Coca Cola
, che segna un calo dell'1,07%. Piccola perdita per Boeing
, che scambia con un -0,7%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Micron Technology
(+4,62%), Amazon
(+4,29%), Copart
(+3,89%) e Lululemon Athletica
(+3,85%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Texas Instruments
, che ha chiuso a -4,33%. Calo deciso per Trade Desk
, che segna un -3,44%. Sotto pressione Dollar Tree
, con un forte ribasso dell'1,74%. Soffre Paypal
, che evidenzia una perdita dell'1,69%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Venerdì 05/09/2025
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,2%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 75K unità; preced. 73K unità) Mercoledì 10/09/2025
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,3%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,9%)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale Giovedì 11/09/2025
14:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%).