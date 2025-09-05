Roche, risultati promettenti dagli studi clinici di Vabysmo sulle malattie oculari

(Teleborsa) - La multinazionale farmaceutica svizzera Roche
ha annunciato nuovi dati dagli studi AVONELLE-X e SALWEEN su Vabysmo (faricimab)
, che "rafforzano l'efficacia, la sicurezza e la durata
di Vabysmo nell'arco di quattro anni nella degenerazione maculare neovascolare o "umida" legata all'età (nAMD), una delle principali cause di perdita della vista.
Nello studio AVONELLE-X, il più grande studio di estensione a lungo termine sulla nAMD, il controllo della malattia e la durata sono stati mantenuti per 4 anni, con quasi l'80% dei pazienti sottoposti a dosaggio prolungato entro la fine dello studio. Oltre il 60% delle persone con una forma di nAMD difficile da trattare non ha mostrato segni di lesioni dannose nello studio SALWEEN e sono stati osservati miglioramenti della vista clinicamente significativi
. Vabysmo è stato ben tollerato con un profilo di sicurezza a lungo termine coerente nella nAMD in entrambi gli studi.
I "solidi risultati" dello studio "evidenziano il potenziale di Vabysmo nel fornire miglioramenti clinicamente significativi e contribuire ad attenuare la perdita della vista - ha affermato Levi Garraway, Chief Medical Officer
e Responsabile dello Sviluppo Prodotti Globali di Roche - Insieme ai risultati a lungo termine di AVONELLE-X nella nAMD, questi risultati supportano la nostra missione di sviluppare e fornire farmaci efficaci per le persone con patologie oculari difficili da trattare".