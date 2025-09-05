Settimana europea della Mobilità, torna ECO: Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti

(Teleborsa) - Il 16 e 17 settembre 2025, in coincidenza con l'inizio dellasi terrà a Roma (presso il Centro Congressi di Piazza di Spagna, in via Alibert 5A) la terza edizione diL'evento farà il punto sullo stato dell'arte della transizione ecologica nella mobilità delle persone e delle merci, focalizzandosi su tematiche strategiche per il nostro Paese: sviluppo delle infrastrutture e dei servizi, avanzata della mobilità elettrica, innovazione, logistica, intermodalità, economia circolare, governance, salute e sicurezza, educazione e cultura ambientale, riforestazione urbana. La due giorni di lavori coinvolgerà i principali attori pubblici e privati nel settore della mobilità sostenibile e vedrà susseguirsi incontri e interviste che metteranno a confronto i rappresentanti del mondo politico, istituzionale, accademico e imprenditoriale.Ad aprire la manifestazione, il, saranno i saluti istituzionali dele di, che precederanno le interviste, previste nella mattinata, sulle tematiche di più stretta attualità ale alUno dei momenti clou della manifestazione riguarderà la presentazione dei risultati derealizzata dall'. Lo studio, che ha coinvolto un campione rappresentativo di mille italiani, fornirà dati e trend interessanti sulle abitudini di spostamento, sulla consapevolezza dell'impatto ambientale delle proprie abitudini, sulla pluralità tecnologica, sull'economia circolare e sull'impatto dell'IA nel mondo della mobilità e dei trasporti. Assoluta novità proposta da questa ricerca sarà la definizione, sulla base delle risposte raccolte, di un indice di mobilità sostenibile dei cittadini italiani.Spazio poi agli interventi die di, sugli investimenti verdi alla luce del nuovo quadro europeo e di Francesco Naso, Direttore di Motus-E, che si soffermerà sulle tante fake news che circolano sulle batterie elettriche. La chiusura dei lavori del mattino è affidata adNel pomeriggio della prima giornata, si terranno alcuni tavoli di lavoro che vedranno protagonisti esperti e istituzioni, cui saranno invitate le aziende che vogliono operare in modo sostenibile.L'apertura dei lavori delvedrà l'intervento diA fornire ulteriori spunti di dibattito saranno poi gli interventi di:, Industry & Road Safety ambassador per WBIA all'ONU e OMS, sul ruolo chiave della bicicletta nella visione europea del trasporto Sostenibile; del docentedel Politecnico Torino sull'opzione idrogeno come alternativa al petrolio per una mobilità più sostenibile; didocente di Arboricoltura e coltivazioni arboree presso l'Università di Firenze sull'importanza di riforestare le nostre città; di, Dipartimento Epidemiologia SSR Lazio Salute e Ambiente sull'impatto della mobilità sull'inquinamento atmosferico; di, direttore Marketing The Data Appeal Company. Grazie anche al patrocinio di ANCI, ECO ospiterà in questa seconda giornata un dibattito tra sindaci di diverse città distribuite sul territorio nazionale, con la presentazione di buone pratiche ed esperienze virtuose che gli enti locali stanno mettendo in campo per favorire una transizione ecologica efficace. Chiuderà la manifestazione l'intervento delè un evento aperto a tutti, istituzioni, cittadini, studenti, aziende, e si svolge con il patrocino di ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, Comune di Roma, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Bikeconomy Osservatorio e in collaborazione con ENEL, Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), Intesa Sanpaolo, ALIS, Conai, Amazon, che porteranno i loro ultimi progetti su temi quali le infrastrutture energetiche, la riforestazione urbana, l'economia circolare, la logistica sostenibile. Durante il Festival ogni partner premierà una realtà che si è distinta nei diversi ambiti della mobilità e della sostenibilità.