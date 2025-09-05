Milano 14:17
42.052 +0,15%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 14:17
9.246 +0,31%
Francoforte 14:17
23.809 +0,16%

UE autorizza acquisizione di Itinere da parte di Swiss Life e APG

Economia, Trasporti
UE autorizza acquisizione di Itinere da parte di Swiss Life e APG
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Itínere Infraestructuras, società spagnola, da parte di Swiss Life Holding, società svizzera, e APG Asset Management, società olandese. L'operazione riguarda principalmente la gestione e l'esercizio di concessioni autostradali a pedaggio.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
Condividi
```