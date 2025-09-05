Milano
15:31
41.903
-0,21%
Nasdaq
15:31
23.841
+0,88%
Dow Jones
15:31
45.731
+0,24%
Londra
15:30
9.246
+0,32%
Francoforte
15:30
23.775
+0,02%
Venerdì 5 Settembre 2025, ore 15.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Variazione occupati USA in agosto
Variazione occupati USA in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
05 settembre 2025 - 14.35
USA,
Variazione occupati in agosto pari a 22K unità
, in calo rispetto al precedente 79K unità (la previsione era 75K unità).
Condividi
Leggi anche
Occupati ADP USA in agosto
Usa, ad agosto solo +22 mila occupati e disoccupazione sale al 4,3%
Tasso disoccupazione USA in agosto
PhillyFed USA in agosto
Argomenti trattati
USA
(410)
Altre notizie
USA, PMI composito in agosto
PMI Chicago USA in agosto
USA, ISM non manifatturiero in agosto
PMI manifatturiero USA in agosto
PMI composito USA in agosto
USA, PMI servizi in agosto
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto