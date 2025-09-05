Milano 15:31
41.903 -0,21%
Nasdaq 15:31
23.841 +0,88%
Dow Jones 15:31
45.731 +0,24%
Londra 15:30
9.246 +0,32%
Francoforte 15:30
23.775 +0,02%

Variazione occupati USA in agosto

Variazione occupati USA in agosto
USA, Variazione occupati in agosto pari a 22K unità, in calo rispetto al precedente 79K unità (la previsione era 75K unità).
