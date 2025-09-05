Milano 17:04
Wall Street cauta. Disoccupazione al top dal 2021

Segnale di significativo deterioramento del mercato del lavoro

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street, dopo che il dato sul mercato del lavoro ha mostrato la creazione di 22.000 posti di lavoro, nel mese di agosto, decisamente sotto le attese degli analisti che puntavano su un aumento di 75.000. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,3%, registrando il livello più alto dalla fine del 2021, anche se è in linea con le attese.

I dati del Bureau of Labor Statistics rafforzano ancora di più le aspettative di un taglio dei tassi di interesse, da parte della Federal Reserve, nella riunione in calendario il 17 settembre, di fronte a segnale di significativo deterioramento del mercato del lavoro e fanno correre i Treasuries.

Sullo sfondo gli investitori guardano sul fronte geopolitico agli sviluppi della situazione in Ucraina e Medioriente.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,24%; sulla stessa linea, l'S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 6.528 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+0,76%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'S&P 100 (+0,41%).

