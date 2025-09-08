Aice, attivata partnership esclusiva con Alibaba.com

(Teleborsa) - Aice - Associazione Italiana Commercio Estero ha attivato una, la principale piattaforma globale per l’export B2B.Grazie a questa collaborazione, le aziende associate Aice possono accedere ad Alibaba.com, con la possibilità di investire direttamente in strumenti pubblicitari a performance per aumentare visibilità e richieste commerciali qualificate.Questa opportunità èalle imprese che operano nel B2B, dispongono di un catalogo online, anche essenziale, e hanno più prodotti da proporre a buyer internazionali.In occasione dile aziende potranno ottenere ulteriori dettagli su Alibaba CoCreate Europe, evento che Aice sostiene in qualità di partner di Alibaba.com come opportunità concreta per le imprese interessate a sviluppare nuove modalità di collaborazione e innovazione nel commercio internazionale.L’evento si terrà ae, per la prima volta, approda in Europa con un focus specifico sulle PMI europee.Il programma prevede la presentazione delle più recenti strategie digitali e delle principali tendenze che stanno ridefinendo il B2B globale, oltre a momenti dedicati al networking e al confronto diretto con operatori internazionali.Le imprese avranno la possibilità di: accedere a strumenti di sourcing avanzati basati su intelligenza artificiale e alla rete globale di fornitori di Alibaba; partecipare a incontri di business matchmaking; seguire sessioni con esperti e professionisti del settore; conoscere da vicino produttori e campionari di nuovi prodotti.