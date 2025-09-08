Aice, attivata partnership esclusiva con Alibaba.com

(Teleborsa) - Aice - Associazione Italiana Commercio Estero ha attivato una partnership esclusiva con Alibaba.com
, la principale piattaforma globale per l’export B2B.
Grazie a questa collaborazione, le aziende associate Aice possono accedere ad Alibaba.com senza sostenere i costi fissi iniziali
, con la possibilità di investire direttamente in strumenti pubblicitari a performance per aumentare visibilità e richieste commerciali qualificate.
Questa opportunità è riservata
alle imprese che operano nel B2B, dispongono di un catalogo online, anche essenziale, e hanno più prodotti da proporre a buyer internazionali.
In occasione di Go International
le aziende potranno ottenere ulteriori dettagli su Alibaba CoCreate Europe, evento che Aice sostiene in qualità di partner di Alibaba.com come opportunità concreta per le imprese interessate a sviluppare nuove modalità di collaborazione e innovazione nel commercio internazionale.
L’evento si terrà a Londra il 14 novembre 2025
e, per la prima volta, approda in Europa con un focus specifico sulle PMI europee.
Il programma prevede la presentazione delle più recenti strategie digitali e delle principali tendenze che stanno ridefinendo il B2B globale, oltre a momenti dedicati al networking e al confronto diretto con operatori internazionali.
Le imprese avranno la possibilità di: accedere a strumenti di sourcing avanzati basati su intelligenza artificiale e alla rete globale di fornitori di Alibaba; partecipare a incontri di business matchmaking; seguire sessioni con esperti e professionisti del settore; conoscere da vicino produttori e campionari di nuovi prodotti.(Foto: ©Kurhan - stock.adobe.com (ex Fotolia))