Analisi Tecnica: EUR/YEN del 7/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Modesta la performance per il cambio Euro / Yen, che ha registrato un marginale guadagno a 173,434.
Le implicazioni di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 173,692. Possibile una discesa fino al bottom 172,918. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 174,466.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)