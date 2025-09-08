Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:49
23.805 +0,65%
Dow Jones 17:49
45.441 +0,09%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,74%)

Il DAX inizia gli scambi a 23.771,86 punti

Spunto rialzista per l'indice della Borsa di Francoforte, in allungo dello 0,74%, dopo aver esordito a 23.771,86.
