Borse europee toniche. Focus su Fed e BCE

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB
che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Gli occhi degli investitori sono rivolti alle banche centrali
, mentre sullo sfondo restano temi importanti come le elevate tensioni geopolitiche sia sul fronte ucraino sia su quello mediorientale. Focus anche sul voto di fiducia al governo di Francois Bayrou
.
In questa settimana, è attesa la riunione della BCE
(giovedì 11 settembre) con gli analisti che prevedono un nulla di fatto sul costo del denaro. Nella prossima ottava, (il 16 e 17 settembre), sarà la volta della Federal Reserve
da cui è atteso il primo taglio ai tassi dell'anno, dopo i deboli dati sull’occupazione americana, pubblicati venerdì.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.616,6 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mette a segno un guadagno del 2,00%, dopo l'aumento modesto della produzione
deciso dall'Opec+.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +93 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,49%. Tra i mercati del Vecchio Continente
piccoli passi in avanti per Francoforte
, che segna un incremento marginale dello 0,48%, sostanzialmente invariato Londra
, che riporta un moderato +0,06%; giornata moderatamente positiva per Parigi
, che sale di un frazionale +0,37%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,24%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 44.268 punti. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben impostata Banco BPM
, che mostra un incremento del 3,22%, di nuovo sotto i riflettori del risiko bancario dopo la rinuncia di Unicredit.
Riflettori su MPS nel giorno in cui si chiude l'OPAS
su Mediobanca.
Tonica Buzzi
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,54%.
Seduta senza slancio per Saipem
, che riflette un moderato aumento dell'1,41%.
Piccolo passo in avanti per Pirelli
, che mostra un progresso dell'1,26%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari
, che continua la seduta con -1,39%.
Piccola perdita per Generali Assicurazioni
, che scambia con un -0,69%.
Tentenna Moncler
, che cede lo 0,64%.
Sostanzialmente debole Inwit
, che registra una flessione dello 0,59%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, D'Amico
(+4,29%), Danieli
(+3,40%), Carel Industries
(+3,32%) e Comer Industries
(+2,29%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cembre
, che prosegue le contrattazioni a -2,13%.
Si muove sotto la parità MARR
, evidenziando un decremento dell'1,30%.
Contrazione moderata per Juventus
, che soffre un calo dell'1,14%.