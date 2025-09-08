Dow Jones poco mosso, Nasdaq in rialzo su prospettiva di taglio tassi

(Teleborsa) - Seduta mista a Wall Street
, con gli investitori che valuteranno i nuovi dati macroeconomici per avere indizi sulla politica monetaria
della banca centrale statunitense. I dati sull'occupazione negli Stati Uniti di agosto usciti venerdì supportano l'intervento della Fed a settembre, poiché sono stati creati solo 22.000 posti di lavoro non agricoli (di cui +38.000 nel settore privato e -12.000 nell'industria), rispetto ai 75.000 previsti e ai 79.000 di luglio (stima finale). Il tasso di disoccupazione è salito al 4,3% dal 4,2% di luglio.
Questa settimana verrà prestata molta attenzione al rapporto sull'inflazione statunitense
, previsto per giovedì. Con la Fed che sta entrando in un periodo di "blackout"
che impedisce dichiarazioni pubbliche in vista della riunione del 16-17 settembre, i mercati dovranno interpretare i dati economici senza nuove indicazioni da parte dei banchieri centrali.
Sul fronte delle materie prime, l'OPEC+
ha concordato questo fine settimana di aumentare la produzione a un ritmo più lento a partire da ottobre, in previsione di una domanda globale più debole.
Tra gli annunci societari
arrivati prima della campanella, PNC Financial
ha annunciato
un accordo per acquisire FirstBank per 4,1 miliardi di dollari, Dick's
ha completato
l'acquisizione di Foot Locker
per 2,4 miliardi di dollari, Pfizer
-BioNTech
hanno detto
che il vaccino COVID aggiornato mostra una migliore risposta immunitaria.
Diverse società hanno annunciato piani per quotarsi a Wall Street
: Netskope punta
a raccogliere 813 milioni di dollari nell'IPO sul Nasdaq; StubHub punta
a raccogliere 851 milioni di dollari nell'IPO sul NYSE; CoinShares si quota
sul Nasdaq tramite SPAC con una valutazione di 1,2 miliardi di dollari; Fermi ha annunciato
la quotazione sul Nasdaq e sulla Borsa di Londra.
Tra i singoli titoli, attenzione a AppLovin
, Robinhood
ed Emcor
, che sostituiranno
rispettivamente MarketAxess Holdings, Caesars Entertainment ed Enphase Energy nell'indice S&P 500
, il più importante indice azionario statunitense.
Guardando ai principali indici
, Wall Street riporta una variazione pari a -0,01% sul Dow Jones
, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 6.495 punti (+0,21%). Leggermente positivo il Nasdaq 100
(+0,61%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,34%). Informatica
(+0,90%) e beni di consumo secondari
(+0,54%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti utilities
(-0,96%), sanitario
(-0,64%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,55%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Amazon
(+1,98%), IBM
(+1,90%), United Health
(+1,81%) e Nvidia
(+1,74%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Verizon Communication
, che continua la seduta con -2,01%. Fiacca Amgen
, che mostra un piccolo decremento dell'1,21%. Discesa modesta per Merck
, che cede un piccolo -1,01%. Pensosa Coca Cola
, con un calo frazionale dello 0,92%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Broadcom
(+3,78%), Take-Two Interactive Software
(+3,51%), Marvell Technology
(+2,70%) e Cadence Design Systems
(+2,27%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Keurig Dr Pepper
, che prosegue le contrattazioni a -4,36%. Seduta negativa per Moderna
, che scende del 3,90%. In rosso Dollar Tree
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,72%. Spicca la prestazione negativa di Regeneron Pharmaceuticals
, che scende del 3,21%.