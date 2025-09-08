Milano 17:02
Finanza
ELES, l'assemblea boccia la proposta di Mare Group di allargare il CdA
(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di ELES, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, non ha approvato le proposte presentate da Mare Engineering Group relative all'aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da sei a nove.

L'assemblea era stata convocata da Mare Group, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, che era arrivata al 29% del capitale dopo l'OPAS parziale. L'assemblea si è svolta con la partecipazione del 72,78% del capitale sociale con diritto di voto.

All'esito della votazione ELES ha reso noti i risultati: favorevole il 37,57% del capitale sociale con diritto di voto intervenuto in assemblea; contrario il 47,36%; astenuto il 15,07%. Di conseguenza, il consiglio di amministrazione di ELES avrà la medesima composizione da ultimo deliberata lo scorso 7 maggio.

"La fase che si apre è di riflessione e responsabilità, per giungere a un dialogo autentico, basato su una visione condivisa e sul rispetto delle regole di buona governance - ha commentato il presidente Antonio Zaffarami - ELES intende proseguire il proprio percorso di crescita, consolidando competenze e risultati costruiti in oltre 38 anni di attività nel settore dei semiconduttori ed Aerospace & Defense".

"ELES resta pienamente disponibile a valutare ogni proposta indirizzata alla società che sia coerente con l'interesse di quest'ultima", ha aggiunto la CEO Francesca Zaffarami.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
