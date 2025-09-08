Milano 13:57
41.717 +0,26%
Nasdaq 5-set
23.652 0,00%
Dow Jones 5-set
45.401 -0,48%
Londra 13:57
9.216 +0,09%
Francoforte 13:57
23.702 +0,45%

Fine Foods, buyback per oltre 200 mila euro

Azioni proprie, Finanza
Fine Foods, buyback per oltre 200 mila euro
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dall'1 al 5 settembre 2025, complessivamente 23.530 azioni proprie (pari allo 0,0921% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 8,6934 euro per un controvalore pari a 204.555,21 euro.

A seguito degli acquisti indicati, al 5 settembre il Produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.241.801 azioni proprie, pari al 4,8584% del capitale sociale.

Intanto, sul listino milanese, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente Fine Foods & Pharmaceuticals, attestandosi a 8,62 euro, con un calo dello 0,46%.



Condividi
```