Fine Foods, buyback per oltre 200 mila euro

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals
, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dall'1 al 5 settembre 2025, complessivamente 23.530 azioni proprie
(pari allo 0,0921% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 8,6934 euro per un controvalore
pari a 204.555,21 euro
.
A seguito degli acquisti indicati, al 5 settembre il Produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.241.801 azioni proprie, pari al 4,8584% del capitale sociale.
Intanto, sul listino milanese, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente Fine Foods & Pharmaceuticals
, attestandosi a 8,62 euro, con un calo dello 0,46%.