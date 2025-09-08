Germania, produzione industriale luglio +1,3% m/m e +1,5% a/a

(Teleborsa) - Lain termini reali (al netto dei prezzi) è, al netto della destagionalizzazione e degli effetti di calendario, secondo i dati provvisori forniti dall'Ufficio federale di statistica (Destatis). Il dato è superiore al +1,1% atteso dagli analisti.Il confronto trimestrale meno volatile ha mostrato che la produzione è stata inferiore dello 0,1% nel periodo da maggio 2025 a luglio 2025 rispetto ai tre mesi precedenti. Dopo la revisione dei risultati provvisori, la produzione è diminuita dello 0,1% a giugno 2025 rispetto a maggio 2025 (dato provvisorio: -1,9%). L'entità della revisione è dovuta ai dati corretti successivamente comunicati da una grande azienda del settore automobilistico e ai dati aggiuntivi forniti.Rispetto a luglio 2024, la produzione è aumentata dell'1,5% a luglio 2025, al netto degli effetti di calendario.L'andamento positivo della produzione a luglio 2025 è stato(+9,5% rispetto al mese precedente, al netto degli effetti di calendario e della stagionalità). Anche l'aumento della produzione osservato nell'industria automobilistica (+2,3%) e nell'industria farmaceutica (+8,4%) ha avuto un impatto positivo sul risultato complessivo. Al contrario, la diminuzione della produzione di energia (-4,5%) ha avuto un impatto negativo.A luglio 2025, la, è aumentata del 2,2% rispetto a giugno 2025, al netto degli effetti stagionali e di calendario. All'interno dell'industria, sono stati segnalati aumenti in tutti e tre i principali gruppi. La produzione di beni strumentali è aumentata del 3,0%, quella di beni di consumo del 2,1% e quella di beni intermedi dello 0,8%. La produzione nelle costruzioni è aumentata dello 0,3%.Rispetto a luglio 2024, la produzione nell'industria, escluse energia ed edilizia, è aumentata del 2,3% dopo l'adeguamento degli effetti di calendario.Laè aumentata dello 0,4% a luglio 2025 rispetto a giugno 2025, al netto degli effetti stagionali e di calendario. Un confronto trimestrale ha mostrato che la produzione nei settori industriali ad alta intensità energetica è stata inferiore del 2,6% nel periodo da maggio 2025 a luglio 2025 rispetto ai tre mesi precedenti. Al netto degli effetti di calendario, la produzione nei settori industriali ad alta intensità energetica è diminuita del 4,8% a luglio 2025 rispetto a luglio 2024.