Giappone, PIL 2Q 2025 aumenta più del previsto a +0,5% t/t e +2,2% a/a

(Teleborsa) - Rivista al rialzo la stima preliminare del PIL del Giappone nel 2° trimestre 2025. Secondo l'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo (PIL) nei tre mesi è cresciuto dello 0,5% su base trimestrale, superando le aspettative dello 0,3%. Nel trimestre precedente, il PIL era rimasto stabile.Il PIL è aumentato del 2,2% su base annua, ben al di sopra delle stime iniziali dell’1%, accelerando notevolmente rispetto al trimestre precedente (-0,2%).