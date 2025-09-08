Milano 13:57
41.717 +0,26%
Nasdaq 5-set
23.652 0,00%
Dow Jones 5-set
45.401 -0,48%
Londra 13:58
9.217 +0,10%
Francoforte 13:57
23.702 +0,45%

Italmobiliare, acquistate azioni proprie per oltre 490 mila euro

(Teleborsa) - Italmobiliare ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato il 30 giugno 2025, dal 1° al 5 settembre 2025 sono state acquistate complessivamente 17.258 azioni, pari allo 0,041% del capitale, a un prezzo medio di 28,6613 euro per azione, e per un controvalore pari a 494.636,70 euro.

Al 5 settembre, a seguito delle operazioni effettuate, la holding di partecipazioni ha in portafoglio 352.484 azioni proprie, pari allo 0,829% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, Italmobiliare estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 28,65 euro.

