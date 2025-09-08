Italmobiliare, acquistate azioni proprie per oltre 490 mila euro

(Teleborsa) - Italmobiliare
ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato il 30 giugno 2025, dal 1° al 5 settembre 2025 sono state acquistate
complessivamente 17.258 azioni
, pari allo 0,041% del capitale, a un prezzo medio di 28,6613 euro per azione, e per un controvalore
pari a 494.636,70 euro
.
Al 5 settembre, a seguito delle operazioni effettuate, la holding di partecipazioni ha in portafoglio 352.484 azioni proprie, pari allo 0,829% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, Italmobiliare
estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 28,65 euro.