Le Borse europee chiudono in rialzo nonostante l'incertezza politica in Francia

(Teleborsa) - Chiusura positiva per le Borse europee, Piazza Affari compresa
, nonostante l'incertezza politica in Francia per il voto di fiducia sulla legge di bilancio, decisivo per il futuro del governo guidato da Bayrou. Il primo ministro ha detto che la Francia sta "annegando in un oceano di debiti"
e mandato un avvertimento ai parlamentari nella conclusione del suo discorso: "Avete il potere di far cadere il governo, ma non avete il potere di cancellare la realtà".
I mercati guardano anche alle banche centrali
: in agenda la riunione della BCE questa settimana, seguita da quella della Federal Reserve nella prossima ottava. Sul fronte macroeconomico, la produzione industriale in Germania
è cresciuta a luglio a ritmi superiori rispetto alle previsioni.
A Milano si è registrato il rally di Banco BPM
dopo diversi quotidiani riportano che starebbe valutando la possibilità di una business combination con Credit Agricole Italia
. L'istituto francese è attualmente prima azionista di Banco BPM con una quota di circa il 20% (effettuata richiesta a BCE per salire sopra la soglia del 20%). "Il principale elemento di ostacolo a un'operazione di questo tipo potrebbe essere rappresentato dalla quota eventualmente posseduta da Credit Agricole
all'interno della combined entity, che stimiamo si attesterebbe almeno in area 35%, e su cui sarebbe da valutare l'approccio del governo in tema Golden Power (anche considerando le restrizioni imposte a UniCredit
)", scrive Equita
.
Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA
, che sale a quota 1,175. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.637,1 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,92%.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,09% a quota +91 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,46%. Tra i mercati del Vecchio Continente
tonica Francoforte
che evidenzia un bel vantaggio dello 0,89%, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e in luce Parigi
, con un ampio progresso dello 0,78%.
Il listino milanese
mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB
che ha messo a segno un +0,28%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 44.291 punti. Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,74%); sulla stessa tendenza, in denaro il FTSE Italia Star
(+1,25%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, in primo piano Banco BPM
, che mostra un forte aumento del 3,96%. Andamento positivo per Amplifon
, che avanza di un discreto +2,52%. Ben comprata Buzzi
, che segna un forte rialzo del 2,08%. Interpump
avanza del 2,02%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Campari
, che ha chiuso a -2,32%. Sotto pressione Ferrari
, con un forte ribasso del 2,27%. Soffre Stellantis
, che evidenzia una perdita dell'1,65%. Tentenna Inwit
, con un modesto ribasso dell'1,37%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, D'Amico
(+4,94%), Carel Industries
(+3,98%), Danieli
(+3,66%) e Caltagirone SpA
(+3,16%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Cembre
, che ha terminato le contrattazioni a -1,64%. Giornata fiacca per MARR
, che segna un calo dell'1,30%. Piccola perdita per Juventus
, che scambia con un -1,27%. Tentenna Avio
, che cede l'1,10%.