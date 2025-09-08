Le Borse europee chiudono in rialzo nonostante l'incertezza politica in Francia

Credit Agricole

UniCredit

Equita

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banco BPM

Amplifon

Buzzi

Interpump

Campari

Ferrari

Stellantis

Inwit

D'Amico

Carel Industries

Danieli

Caltagirone SpA

Cembre

MARR

Juventus

Avio

(Teleborsa) -, nonostante l'incertezza politica in Francia per il voto di fiducia sulla legge di bilancio, decisivo per il futuro del governo guidato da Bayrou. Il primo ministro ha detto che lae mandato un avvertimento ai parlamentari nella conclusione del suo discorso: "Avete il potere di far cadere il governo, ma non avete il potere di cancellare la realtà".I mercati guardano anche alle: in agenda la riunione della BCE questa settimana, seguita da quella della Federal Reserve nella prossima ottava. Sul fronte macroeconomico, laè cresciuta a luglio a ritmi superiori rispetto alle previsioni.A Milano si è registrato ildopo diversi quotidiani riportano che starebbe. L'istituto francese è attualmente prima azionista di Banco BPM con una quota di circa il 20% (effettuata richiesta a BCE per salire sopra la soglia del 20%). "Il principale elemento di ostacolo a un'operazione di questo tipo potrebbe essere rappresentato dalla quota eventualmente posseduta daall'interno della combined entity, che stimiamo si attesterebbe almeno in area 35%, e su cui sarebbe da valutare l'approccio del governo in tema Golden Power (anche considerando le restrizioni imposte a)", scriveLeggera crescita dell', che sale a quota 1,175. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.637,1 dollari l'oncia. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,92%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,09% a quota +91 punti base, mentre ilsi attesta al 3,46%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,89%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e in luce, con un ampio progresso dello 0,78%.Ilmostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,28%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 44.291 punti. Positivo il(+0,74%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+1,25%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,96%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,52%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,08%.avanza del 2,02%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,32%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,27%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,65%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,37%.Tra i(+4,94%),(+3,98%),(+3,66%) e(+3,16%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,64%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,30%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,27%. Tentenna, che cede l'1,10%.