Mercati Euronext, raccolta delle IPO segna -71% nei primi otto mesi

(Teleborsa) - Ilsui(incluso l'over allotment) è stato pari a 26 milioni di euro ad agosto 2025, in diminuzione rispetto ai 642 milioni di euro del mese precedente e in crescita rispetto ai 17 milioni di euro di agosto 2024. Le nuove quotazioni sono state 8, contro le 13 del mese precedente e le 5 di agosto 2024.Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati Euronext è stato invece pari a 1.061 milioni di euro nei, in diminuzione del 71% rispetto allo stesso periodo del 2024 (3.673 milioni di euro), secondo quanto si legge nei dati mensili pubblicati dal gruppo che gestisce le piazze di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi.Prendendo solo il(con capitalizzazione sotto 1 miliardo di euro), la raccolta è stata di 26 milioni di euro (-78% su mese e +58% su anno), con un totale da inizio anno pari a 536 milioni di euro (-24% rispetto ai primi otto mesi del 2024).