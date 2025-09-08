Misitano & Stracuzzi, Paul Stott nominato Direttore Acquisti

Misitano & Stracuzzi

Treatt

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie, ha annunciato ladel Gruppo, con effetto immediato.Stott porta con séin finanza, procurement, supply chain e category management. Più recentemente ha ricoperto il ruolo di Senior Category Manager, Citrus presso, dove dal 2017 è stato il punto di riferimento della società per la strategia e la supply chain degli agrumi."Poter contare su un Chief Procurement Officer, che giocherà un ruolo cruciale nel definire come la nostra organizzazione gestisce costi, rischi e relazioni con i partner, rappresenta una- ha commentato- Con una profonda esperienza in ambito di approvvigionamento globale, relazioni strategiche con i fornitori e ottimizzazione dei margini, Paul assume ora la guida della funzione Acquisti di Misitano & Stracuzzi - con l'obiettivo di stimolare innovazione, efficienza e valore di lungo termine lungo tutta la supply chain"."Sono personalmente molto fiducioso che il nostro nuovo Team di Top Manager, insieme al prezioso Strategic Advisory Board, rappresentino la, per dimostrare la nostra capacità di resilienza e la solidità del nostro valore nel medio-lungo periodo", ha aggiunto.