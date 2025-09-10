Analisi Tecnica: EUR/YEN del 9/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Performance infelice per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 9 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,52% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 173,216 con primo supporto visto a 172,322. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 172,024.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)