Antares Vision, accordo esclusivo con la Medicines Control Agency (MCA) del Gambia

Antares Vision Group

(Teleborsa) -, multinazionale italiana leader in sistemi Track & Trace e controllo qualità, che garantisce la sicurezza dei prodotti e la trasparenza delle filiere tramite una gestione integrata dei dati, annuncia la firma ufficiale di un accordo strategico con la Medicines Control Agency (MCA) del Gambia per la fornitura di DIAMIND Government Solutions (precedentemente note come rTH e rGOV).Il progetto, spiega una nota, partirà nel quarto trimestre del 2025 e avrà un ruolo cruciale nel supportare gli sforzi del Gambia per mettere in sicurezza la filiera farmaceutica e integrare sistemi digitali connessi nei processi della MCA, che sarà l’ente responsabile dell’implementazione."Il nostro ruolo è garantire che il contesto locale, le esigenze e le prospettive di tutti gli stakeholder siano interamente partecipiall’implementazione.e un coinvolgimento inclusivo per raggiungere un successo sostenibile per la Gambia e per l’intera regione ECOWAS (Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale)”, ha affermato il"Antares Vision Group è onorata di supportare la Medicines Control Agency del Gambia in questo percorso di trasformazione digitale., a beneficio diretto dei pazienti e degli operatori sanitari. Esprimiamo la nostra gratitudine all'MCA, sotto la guida del sig. Essa Marenah, per gli sforzi e la collaborazione profusi in questa iniziativa congiunta", ha dichiarato"Questo accordo rappresenta une per il nostro team Government Solutions. Insieme alla MCA, ci impegniamo a costruire una solida base per il futuro della regolamentazione sanitaria e della trasparenza delle filiere in Gambia”, ha aggiunto