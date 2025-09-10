Antares Vision, accordo esclusivo con la Medicines Control Agency (MCA) del Gambia

(Teleborsa) - Antares Vision Group
, multinazionale italiana leader in sistemi Track & Trace e controllo qualità, che garantisce la sicurezza dei prodotti e la trasparenza delle filiere tramite una gestione integrata dei dati, annuncia la firma ufficiale di un accordo strategico con la Medicines Control Agency (MCA) del Gambia per la fornitura di DIAMIND Government Solutions (precedentemente note come rTH e rGOV).
Il progetto, spiega una nota, partirà nel quarto trimestre del 2025 e avrà un ruolo cruciale nel supportare gli sforzi del Gambia per mettere in sicurezza la filiera farmaceutica e integrare sistemi digitali connessi nei processi della MCA, che sarà l’ente responsabile dell’implementazione.
"Il nostro ruolo è garantire che il contesto locale, le esigenze e le prospettive di tutti gli stakeholder siano interamente partecipi
all’implementazione. Questa cooperazione sottolinea l’importanza di strutture locali solide
e un coinvolgimento inclusivo per raggiungere un successo sostenibile per la Gambia e per l’intera regione ECOWAS (Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale)”, ha affermato il Presidente di Africa Agenda Network (AAN), Saul Frazer
.
"Antares Vision Group è onorata di supportare la Medicines Control Agency del Gambia in questo percorso di trasformazione digitale. Le nostre soluzioni garantiranno una regolamentazione farmaceutica sicura, trasparente ed efficiente
, a beneficio diretto dei pazienti e degli operatori sanitari. Esprimiamo la nostra gratitudine all'MCA, sotto la guida del sig. Essa Marenah, per gli sforzi e la collaborazione profusi in questa iniziativa congiunta", ha dichiarato Gianluca Mazzantini, CEO e General Manager di Antares Vision Group
.
"Questo accordo rappresenta un altro importante traguardo per Antares Vision Group
e per il nostro team Government Solutions. Insieme alla MCA, ci impegniamo a costruire una solida base per il futuro della regolamentazione sanitaria e della trasparenza delle filiere in Gambia”, ha aggiunto Sebastian Neuwirth, Responsabile Government Solutions di Antares Vision Group
.