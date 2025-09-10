Azimut, Equita alza target price dopo raccolta di agosto sopra le attese

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 31,50 euro
per azione (+5%) il target price
su Azimut
, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo.
Ad agosto, Azimut ha registrato
una raccolta netta complessiva positiva e superiore alle attese
, in un mese tradizionalmente caratterizzato da stagionalità. Da inizio anno, includendo l'M&A, la raccolta netta totale ha raggiunto +13,4 miliardi di euro. La guidance FY25 indica per l'intero anno una raccolta netta totale compresa tra 28-31 miliardi di euro, includendo il consolidamento di NSI (annunciata il 22 luglio, con un'indicazione di oltre 20 miliardi di dollari di AUM). La nuova stima di raccolta netta FY25 di Equita è pari a +16,5 miliardi di euro (da precedente +13,4 miliardi di euro).
Equita ha aggiornato il modello, alzando in media del +4% le stime di utile netto 2025-27
(a 453-482-519 milioni di euro), grazie a una maggiore raccolta netta 2025 e a un incremento del contributo dei proventi finanziari sotto la linea operativa.
"Azimut vanta una solida posizione di cassa netta (+642 milioni di euro a fine 1H25) e continua a generare flussi di cassa robusti
- si legge nella ricerca - Il prossimo CMD potrà rappresentare un catalyst per offrire maggiore visibilità anche sulle strategie di allocazione del capitale".