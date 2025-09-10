Macron nomina Sébastien Lecornu a Primo Ministro

(Teleborsa) - Il Presidente francese Emmanuel Macron sceglie Sébastien Lecornu come nuovo Primo Ministro
, al posto di Francois Bayrou, che si è dimesso ieri in seguito al voto di sfiducia dell'Assemblea Nazionale. Lo ha annunciato un comunicato dell'Eliseo nella serata di martedì.
Lecornu, 39 anni, attualmente ministro della Difesa,
è uno dei fedelissimi di Macron ed era già candidato lo scorso anno
alla poltrona di Primo Ministro, poi il Presidente optò per il veterano Bayrou. Nonostante la giovane età, tuttavia, Lecornu ha già una lunga carriera politica ed ha visto avvicendarsi numerose figure a Matignon negli ultimi anni.
"Voglio sinceramente dire ai nostri compatrioti che comprendo le loro aspettative e che sono consapevole delle difficoltà
. Stiamo lavorando con umiltà e faremo tutto il possibile per avere successo
", ha commentato su X il neoeletto Primo Ministro, , ringraziando il Presidente Macron per la sua fiducia e lodando il coraggio del suo predecessore. La strada davanti a Sébastien Lecornu è tutta in salita
. La sfiducia a Bayrou è arrivata infatti con lo scoglio della legge di bilancio
e con i tagli alla spesa
annunciati dal precedente premier. Il suo successore non potrà esimersi dal reperire i 44 miliardi necessari per far scendere il deficit al 4,2% dal 5,8% attuale e per evitare un ulteriore aumento del debito pubblico, che già sosta al 113% del PIL.
Frattanto, il clima in Francia è incandescente
, non solo in ambito politico, ma anche a livello sociale ed economico, essendo il Paese sulla soglia di una recessione. In vista della legge di bilancio è stata annunciata già oggi la prima protesta
, lanciata sui social cn lo slogan "Blocchiamo tutto"
, poi ne seguirà un'altra il prossimo 10 settembre.