Macron nomina Sébastien Lecornu a Primo Ministro

(Teleborsa) - Il Presidente francese, al posto di Francois Bayrou, che si è dimesso ieri in seguito al voto di sfiducia dell'Assemblea Nazionale. Lo ha annunciato un comunicato dell'Eliseo nella serata di martedì.Lecornu, 39 anni, attualmenteè uno dei fedelissimi di Macron ed eraalla poltrona di Primo Ministro, poi il Presidente optò per il veterano Bayrou. Nonostante la giovane età, tuttavia, Lecornu ha già una lunga carriera politica ed ha visto avvicendarsi numerose figure a Matignon negli ultimi anni."Voglio sinceramente dire ai nostri compatrioti che comprendo le loro aspettative e che. Stiamo lavorando con umiltà e", ha commentato su X il neoeletto Primo Ministro, , ringraziando il Presidente Macron per la sua fiducia e lodando il coraggio del suo predecessore.. La sfiducia a Bayrou è arrivata infatti con loe con iannunciati dal precedente premier. Il suo successore non potrà esimersi dal reperire i 44 miliardi necessari per far scendere il deficit al 4,2% dal 5,8% attuale e per evitare un ulteriore aumento del debito pubblico, che già sosta al 113% del PIL.Frattanto,, non solo in ambito politico, ma anche a livello sociale ed economico, essendo il Paese sulla soglia di una recessione. In vista della legge di bilancio è stata, lanciata sui social cn lo slogan, poi ne seguirà un'altra il prossimo 10 settembre.