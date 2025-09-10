Mercati cauti alla vigilia della BCE. Milano si allinea

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

Leonardo

Saipem

Moncler

Prysmian

Nexi

Campari

Stellantis

Telecom Italia

NewPrinces

Danieli

Banca Generali

Rai Way

Moltiply Group

Reply

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. Sul fronte delle banche centrali, è atteso il mantenimento dello status quo da parte della, nel consiglio direttivo in calendario domani, giovedì 11 settembre.La prossima settimana sarà, invece, la volta della Federal Reserve da cui è atteso il primo taglio dei tassi dell'anno, dopo la revisione sui numeri sul lavoro americano. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,45%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,172. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,55%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,77%), che raggiunge 63,74 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +91 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,49%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,36%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; fermache segna un quasi nulla di fatto. Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 42.060 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 44.617 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,41%.Buona performance per, che cresce del 2,36%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,10%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,81%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,45%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,23%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,99%.del FTSE MidCap,(+6,17%),(+2,22%),(+1,67%) e(+1,64%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,88%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,84%.