Mercati cauti alla vigilia della BCE. Milano si allinea

(Teleborsa) - Si chiude con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee
, così come a Piazza Affari. Sul fronte delle banche centrali, è atteso il mantenimento dello status quo da parte della BCE
, nel consiglio direttivo in calendario domani, giovedì 11 settembre.
La prossima settimana sarà, invece, la volta della Federal Reserve da cui è atteso il primo taglio dei tassi dell'anno, dopo la revisione sui numeri sul lavoro americano. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'S&P-500
che evidenzia un incremento dello 0,45%.
Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,172. L'Oro
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,55%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,77%), che raggiunge 63,74 dollari per barile.
Torna a scendere lo spread
, attestandosi a +91 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,49%. Nello scenario borsistico europeo
pensosa Francoforte
, con un calo frazionale dello 0,36%, senza spunti Londra
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ferma Parigi
che segna un quasi nulla di fatto. Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 42.060 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si ferma a 44.617 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Leonardo
, che vanta un progresso del 2,41%.
Buona performance per Saipem
, che cresce del 2,36%.
Sostenuta Moncler
, con un discreto guadagno del 2,10%.
Buoni spunti su Prysmian
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,81%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nexi
, che ha archiviato la seduta a -9,45%.
Scivola Campari
, con un netto svantaggio del 2,23%.
In rosso Stellantis
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,10%.
Spicca la prestazione negativa di Telecom Italia
, che scende dell'1,99%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, NewPrinces
(+6,17%), Danieli
(+2,22%), Banca Generali
(+1,67%) e Rai Way
(+1,64%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Moltiply Group
, che ha archiviato la seduta a -5,88%.
Pessima performance per Reply
, che registra un ribasso del 3,84%.