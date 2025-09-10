Unicredit, erogato finanziamento da 30 milioni a SI.VE.

UniCredit

(Teleborsa) -ha supportato(Gruppo Omnia) con la concessione di un, finalizzato ala fronte di investimenti nell’ambito dell’Il Gruppo Omnia svolge attività diversificate principalmente in due settori: principalmente Hotellerie ed Energie Rinnovabili. OMNIA Hotels vede oggi al suo attivo 9 alberghi nella città di Roma.Ilannuncia con soddisfazione l’ottenimento di un finanziamento pari a 30 milioni da parte di UniCredit, volto a supportare i, sviluppo tecnologico e consolidamento sul mercato nazionale ed internazionale. Il finanziamento rappresenta un importante riconoscimento della solidità del progetto imprenditoriale del Gruppo Omnia Hotels ed una leva strategica per accelerare i prossimi step di sviluppo."Con questo intervento creditizio - ha dichiarato, Regional Manager Centro Italia di UniCredit - ribadiamo la volontà di UniCredit di proporsi comeper le numerose realtà imprenditoriali interessate a intraprendere. Promuovere e accompagnare lo sviluppo sostenibile dei nostri clienti e delle comunità nelle quali operiamo continua ad essere una priorità per UniCredit".