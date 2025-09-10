Milano 11:55
Unicredit, erogato finanziamento da 30 milioni a SI.VE.

(Teleborsa) - UniCredit ha supportato SI.VE. (Gruppo Omnia) con la concessione di un finanziamento di 30 milioni di euro, finalizzato al ripristino della liquidità a fronte di investimenti nell’ambito dell’innovazione tecnologica, industriale e digitale.

Il Gruppo Omnia svolge attività diversificate principalmente in due settori: principalmente Hotellerie ed Energie Rinnovabili. OMNIA Hotels vede oggi al suo attivo 9 alberghi nella città di Roma.

Il Gruppo Omnia Hotels annuncia con soddisfazione l’ottenimento di un finanziamento pari a 30 milioni da parte di UniCredit, volto a supportare i piani di crescita, sviluppo tecnologico e consolidamento sul mercato nazionale ed internazionale. Il finanziamento rappresenta un importante riconoscimento della solidità del progetto imprenditoriale del Gruppo Omnia Hotels ed una leva strategica per accelerare i prossimi step di sviluppo.

"Con questo intervento creditizio - ha dichiarato Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia di UniCredit - ribadiamo la volontà di UniCredit di proporsi come partner di riferimento per le numerose realtà imprenditoriali interessate a intraprendere piani di crescita concreti e sostenibili. Promuovere e accompagnare lo sviluppo sostenibile dei nostri clienti e delle comunità nelle quali operiamo continua ad essere una priorità per UniCredit".
