Unicredit, erogato finanziamento da 30 milioni a SI.VE.

(Teleborsa) - UniCredit
ha supportato SI.VE.
(Gruppo Omnia) con la concessione di un finanziamento di 30 milioni di euro
, finalizzato al ripristino della liquidità
a fronte di investimenti nell’ambito dell’innovazione tecnologica, industriale e digitale
.
Il Gruppo Omnia svolge attività diversificate principalmente in due settori: principalmente Hotellerie ed Energie Rinnovabili. OMNIA Hotels vede oggi al suo attivo 9 alberghi nella città di Roma.
Il Gruppo Omnia Hotels
annuncia con soddisfazione l’ottenimento di un finanziamento pari a 30 milioni da parte di UniCredit, volto a supportare i piani di crescita
, sviluppo tecnologico e consolidamento sul mercato nazionale ed internazionale. Il finanziamento rappresenta un importante riconoscimento della solidità del progetto imprenditoriale del Gruppo Omnia Hotels ed una leva strategica per accelerare i prossimi step di sviluppo.
"Con questo intervento creditizio - ha dichiarato Roberto Fiorini
, Regional Manager Centro Italia di UniCredit - ribadiamo la volontà di UniCredit di proporsi come partner di riferimento
per le numerose realtà imprenditoriali interessate a intraprendere piani di crescita concreti e sostenibili
. Promuovere e accompagnare lo sviluppo sostenibile dei nostri clienti e delle comunità nelle quali operiamo continua ad essere una priorità per UniCredit".