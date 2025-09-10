Wall Street cauta guarda alla Fed. Vola Oracle

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street, dopo che il dato sui prezzi alla produzione
ha mostrato un calo inaspettato rispetto al mese precedente. Di questa statistica e di quella sull'inflazione, in uscita domani, ne terrà conto la Fed nella riunione della prossima settimana, in cui dovrà decidere se tagliare i tassi, come si attendono gli analisti, dopo la revisione sui numeri sul lavoro americano.
Sul fronte societario, occhi puntati su klarna
, pioniera dei pagamenti rateizzati post acquisti online, che debutta al Nyse
al prezzo di 40 dollari per azione.
Focus su Oracle
che annunciato un aumento significativo del portafoglio ordini
in sospeso, grazie al business dell'intelligenza artificiale. I risultati del primo trimestre, in termini di utili e fatturato, sono al di sotto delle aspettative, così le previsioni per il secondo trimestre sono state giudicate deludenti dagli investitori.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
scambia con un calo dello 0,26%, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 6.542 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100
(+0,25%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,57%).